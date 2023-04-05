У низці областях України оголосили штормове попередження через негоду
Джерело:Укргідрометцентр
У багатьох регіонах України попереджають про погіршення погодних умов. У 5 областях оголосили штормове попередження I рівня небезпеки.
Про небезпечні погодні умови у низці областях попередили в Укргідрометцентрі.
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У яких областях вируватиме негода
Погодні умови I рівня небезпеки (жовтого) оголосили у Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях:
- 5 квітня у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують мокрий сніг та дощ, на дорогах буде ожеледиця.
- 6 квітня впродовж доби в Чернівецькій, вночі у Хмельницькій й Тернопільській та вдень у Львівській та Івано-Франківській областях буде мокрий сніг та дощ.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Крім цього, у ці дати через снігопади є значна сніголавинна небезпека 3 рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Українців радять утриматися від походів в гори. Також сніголавинна небезпека 2 рівня утримується на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської області.
В Одеській області штормить море: цим це небезпечно
У Чорному морі вирує шторм, через що посилюється мінна небезпека. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив, що є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Звертаю увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив мін, особливо в штормову погоду,
– сказав Братчук.