Тепло, пориви вітру та невеликі дощі: прогноз погоди на 1 травня

У четвер, 1 травня, погода в Україні буде теплою. Синоптики обіцяють день без опадів, однак місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 1 травня

У перший день травня в Україні очікують мінливу хмарність і відсутність опадів. Щоправда, у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10, а на узбережжі морів – до 13+. Удень синоптики обіцяють від +19 до +24, проте в північній частині країни буде прохолодніше – від +15 до +20.

Вітер уночі буде змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду. Удень – переважно північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду, а в північних та центральних областях прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах

Київ +16...+18;

Ужгород +21...+23;

Львів +18...+20;

Івано-Франківськ +19...+21;

Тернопіль +19...+21;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +19...+21;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17...+19;

Житомир +17...+19;

Вінниця +19...+21;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +20...+22;

Кропивницький +21...+23;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +16...+18;

Суми +15...+17;

Полтава +20...+22;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +21...+23;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +21...+23;

Харків +20...+22.

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Прогноз погоди на 1 травня / Карта Укргідрометцентру