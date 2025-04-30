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24 Канал Новини України Тепло, пориви вітру та невеликі дощі: прогноз погоди на 1 травня
30 квітня, 16:56
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Тепло, пориви вітру та невеликі дощі: прогноз погоди на 1 травня

Анастасія Безейко
Основні тези
  • У перший день травня в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю, місцями можливі короткочасні дощі.
  • Температура вночі від +5 до +10, удень від +15 до +24; вітер переважно північно-західний, подекуди з поривами до 20 м/с.

У четвер, 1 травня, погода в Україні буде теплою. Синоптики обіцяють день без опадів, однак місцями можливі невеликі короткочасні дощі.

 Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 1 травня

У перший день травня в Україні очікують мінливу хмарність і відсутність опадів. Щоправда, у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10, а на узбережжі морів – до 13+. Удень синоптики обіцяють від +19 до +24, проте в північній частині країни буде прохолодніше – від +15 до +20.

Вітер уночі буде змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду. Удень – переважно північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду, а в північних та центральних областях прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах

  • Київ +16...+18;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львів +18...+20;
  • Івано-Франківськ +19...+21;
  • Тернопіль +19...+21;
  • Чернівці +20...+22;
  • Хмельницький +19...+21;
  • Луцьк +17...+19;
  • Рівне +17...+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Вінниця +19...+21;
  • Одеса +19...+21;
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Сімферополь +20...+22;
  • Кропивницький +21...+23;
  • Черкаси +20...+22;
  • Чернігів +16...+18;
  • Суми +15...+17;
  • Полтава +20...+22;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +21...+23;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +21...+23;
  • Харків +20...+22.

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Прогноз погоди на 1 травня / Карта Укргідрометцентру