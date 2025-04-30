Тепло, пориви вітру та невеликі дощі: прогноз погоди на 1 травня
- У перший день травня в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю, місцями можливі короткочасні дощі.
- Температура вночі від +5 до +10, удень від +15 до +24; вітер переважно північно-західний, подекуди з поривами до 20 м/с.
У четвер, 1 травня, погода в Україні буде теплою. Синоптики обіцяють день без опадів, однак місцями можливі невеликі короткочасні дощі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 1 травня
У перший день травня в Україні очікують мінливу хмарність і відсутність опадів. Щоправда, у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10, а на узбережжі морів – до 13+. Удень синоптики обіцяють від +19 до +24, проте в північній частині країни буде прохолодніше – від +15 до +20.
Вітер уночі буде змінних напрямків, від 3 до 8 метрів за секунду. Удень – переважно північно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду, а в північних та центральних областях прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах
- Київ +16...+18;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +18...+20;
- Івано-Франківськ +19...+21;
- Тернопіль +19...+21;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +19...+21;
- Луцьк +17...+19;
- Рівне +17...+19;
- Житомир +17...+19;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Сімферополь +20...+22;
- Кропивницький +21...+23;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +15...+17;
- Полтава +20...+22;
- Дніпро +21...+23;
- Запоріжжя +21...+23;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +21...+23;
- Харків +20...+22.
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