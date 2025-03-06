Де ще будуть морози: прогноз погоди на 7 березня

Погода у п'ятницю, 7 березня, в Україні буде доволі теплою. Лише подекуди ще можливі нічні морози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 7 березня

У п'ятницю над територією нашої держави продовжить панувати тепла повітряна маса. Погоду зумовить поле підвищеного атмосферного тиску. Тож опади не очікуються.

Вітер уже послабшає. Буде переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду. Тільки вночі в північно-східній частині подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі вже +2 – +7 градусів. Лише на Закарпатті й у Карпатах ще затримаються невеликі морози, – 0 – -5 градусів. Удень буде +12 – +17 градусів.

Прогноз погоди на 7 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах