Чи буде ще сніг і заморозки, коли потепліє та яка буде погода у травні: інтерв'ю синоптикині

На початку квітня в Україні різко похолодало і вдарили заморозки, подекуди аж до -10 градусів. Також у багатьох областях випав сніг. І хоча через тиждень прийшло потепління аж до +25 градусів, а місцями навіть більше, уже незабаром температура знову впаде.

Якою буде погода до кінця квітня й у травні – чи чекати ще сильного похолодання, чи можливий знову сніг в Україні, коли буде потепління й коли настане метеорологічне літо, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть в Україні ще сильні заморозки та сніг

Із середини квітня погода знову радує українців теплом. Подекуди вже пригріло як у травні, чи навіть влітку. Втім, знову очікується похолодання. Коли воно почнеться і чи буде таким сильним, як на початку місяця?

Сподіваємося, що не таким різким, але 26 – 28 квітня характер погоди в Україні вже зміниться.

Найближчої доби через нашу територію з Півночі на Південь переміститься холодний атмосферний фронт. Він зумовить короткочасні дощі з грозами та відкриє шлях для арктичного повітря з північних широт. Це призведе до інтенсивного зростання тиску потім.

Такий північний процес спричинить досить холодну погоду, навіть із нічними заморозками. Прогнозуємо їх вночі на неділю, 27 квітня, в західних і північних областях, а в ніч на понеділок у більшості областей на поверхні ґрунту. Оскільки ніч на понеділок очікується найпрохолоднішою, то у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі, але інтенсивність їх 0 – -3 градуси.



Заморозки будуть вночі 27 – 29 квітня / Фото Getty Images

Зверніть увагу! Вночі 27 квітня у західних і північних областях, вночі 28 та 29 квітня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий), вночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).

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Зважаючи на зниження температури до мінусових значень, чи можливий в Україні знову сніг?

Поки що не прогнозуємо. У нас навпаки ось цей атмосферний фронт зараз проходить, який з короткочасними грозовими дощами може бути. А потім, 27, 28, 29 квітня, переважатиме погода без опадів.

Це навпаки посилення поля підвищеного тиску, антициклону. Буде малохмарно, тому, відповідно, і заморозки можуть бути.



Сніг в Україні поки не прогнозують / Фото Анжеліки Байбак, 24 Канал

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях -17 – -22 градуси. На Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.

Коли знову прийде потепління

Як довго будуть заморозки й коли знову прийде потепління?

Ну, ось ці три ночі, 27 – 29 квітня, будуть прохолодними, але надалі вже знову маємо тенденцію до підвищення температури. Звичайно, не таких практично літніх значень, як зараз, але все одно вже значення будуть дещо вищі.



Потепління очікується вже в останні дні квітня / Фото Юлії Муріної, 24 Канал

Тобто різкого підвищення температури знову до +25 градусів поки чекати не варто?

+25 ні, а ось, наприклад, ті самі +20 градусів можуть бути. Якщо говорити про 28 квітня, то денні максимуми сягатимуть +10 – +16 градусів, а 29-го вже +14 – +20 градусів.

Якою буде погода у травні

Якої погоди чекати у травні й чи можливі знову перепади температури?

Коливання завжди можливі. За попередніми прогнозами, у травні середньомісячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато.

Раніше в Україні фіксували заморозки й у травні. Чи можливі вони цього року?

Можливі, але практично поки що на початку місяця їх не видно. Тому будемо уточнювати інформацію.

Зараз ось цей процес пройде 26 – 28 квітня з нічними заморозками, і далі тоді вже можна буде конкретніше говорити також про початок травня. Тому що поки практичних значень, як я завжди наголошую, немає.

Однак наступний тиждень, починаючи з вівторка, 29 квітня, буде досить класичним весняним, з плюсовими температурами й вночі, й вдень. Усе ж таки в денні години до +20 градусів подекуди може підвищуватися температура.



Заморозки у травні можливі, але поки їх не прогнозують / Фото Getty Images

Цікаво! Абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні у травні, становить 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Усе ж таки сподіваємося, що на початку травня буде тепло.

Так, 1 – 2 травня повинно бути по-весняному комфортно.



Початок травня буде теплим / Фото ТРК "Люкс"

До речі, абсолютний максимум у травні сягав +30 – +37 градусів. На Одещині, Луганщині й у Криму до +38 – +39 градусів. У гірських районах +28 – +29 градусів.

Чи будуть сильні опади й дощі у травні

Чи чекати дощів у перші дні травня й чи буде багато опадів в останній місяць весни загалом?



По тенденції, яка в нас складається, якраз-таки, 27 – 29 квітня переважно в нас поле підвищеного тиску може бути, тому менше опадів. Певна улоговина може бути. Ось вдень 29 – 30 квітня може проходити через територію України якийсь атмосферний фронт знову з північного заходу.

Але 1 – 2 травня очікується знову поле підвищеного атмосферного тиску, тому ймовірність опадів менша.



На початку травня ймовірність опадів менша / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Загалом місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, – 88 – 138 міліметрів.

Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо.



Сильні й затяжні дощі у травні поки не прогнозують / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Коли настане метеорологічне літо

Минулого року метеорологічне літо в Україні настало вже в середині травня. Чи можливо, що тенденції до потепління збережуться і цього року літо також настане вже у травні?

Звичайно, такі тенденції в глобальних, сезонних масштабах можуть утримуватися. У принципі, вони продовжуються, але ситуативно для кожного місяця можуть бути й винятки. Як буде цього року, поки неможливо сказати. Таких тривалих прогнозів не існує.



Чи почнеться метеорологічне літо вже у травні – поки невідомо / Фото ТРК "Люкс"

Коротка довідка. Стійкий перехід середньої добової температури повітря через +15 градусів, що є кліматичним показником початку літа, відбувається в Україні переважно у другій декаді травня, але на Закарпатті та Півдні – у першій.