Синоптикиня сказала, чи будуть затяжні дощі до кінця жовтня

У більшості областей України зараз утримується погода без опадів. Тільки на Південному Сході в неділю невеликі дощі.

Та чи будуть затяжні дощі до кінця жовтня, напередодні в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі в Україні

Синоптикиня розповідала, що погоду, яка зараз спостерігається в Україні, зумовив досить потужний антициклон. Його центр розташовується над Білоруссю. Вплив також поширюється майже на більшу частину території нашої держави. Тож утримується погода без опадів, більше прояснень.

Наталія Птуха зазначала, що лише Схід, Південний Схід трохи прикриті. Там більше хмарності. Тож у п'ятницю та суботу, 18 – 19 жовтня, могли пройти невеликі дощі осіннього характеру. До речі, завдяки хмарності ці регіони убезпечені від заморозків.

Також синоптикиня прогнозувала, що прохолодна погода з нічними заморозками буде утримуватися до 20 – 21 жовтня. Опісля очікується певне зрушення в синоптичних процесах.

Утім, опадів не буде, адже в нас практично до кінця місяця залишатиметься поле високого тиску. Тому майже вся третя декада жовтня буде сухою,

– наголосила Птуха.

До речі, снігу ще чекати не варто. Потужне поле високого тиску не допускає до території України зараз жодних атмосферних фронтів.

"З неділі, 20 жовтня, вже у всіх областях практично до кінця третьої декади переважатиме погода без опадів, досить спокійна і сприятлива", – підсумувала синоптикиня.

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