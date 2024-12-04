В яких областях на Миколая йтиме сніг, де буде до -10 градусів
На День Святого Миколая, 6 грудня, опади очікуються по всій Україні. У більшості областей йтиме сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода на Миколая, 6 грудня
За прогнозом синоптиків, 6 грудня в більшості областей йтиме невеликий сніг. Вдень на Півдні з дощем.
Також в Укргідрометцентрі зазначали, що 4 – 6 грудня вночі 0 – -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів. Втім, у Карпатах -5 – -10 градусів вночі та від -2 до +1 градуса вдень.
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Погода на січень 2025
- Упродовж останніх років зими в Україні стали значно теплішими, аніж у 1960 – 1980-х. Про це розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
- Метеорологиня наголосила, особливо теплим в Україні став січень. Зокрема, температура підвищилася приблизно на 3 градуси. Очікується, що у 2025-му зросте ще на 2.
- "То це плюс 5 градусів, – практично така температура, як спостерігається вкінці листопада", – зауважила Віра Балабух.
- Експертка додала, якщо говорити про Київ, температура повітря може бути в межах плюс-мінус 5 градусів. Водночас наголосила, це не означає, що обов'язково протягом усього періоду будуть такі високі температурні показники. Йдеться про так звані кліматичні прогнози.
- "Це свідчить про те, яка погода переважатиме протягом цього періоду. Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими", – зазначила Віра Балабух.
- Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня зазначала, очікується, що ця зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 2 градуси. Однак різкі зниження температури та вторгнення арктичного холоду також можливі.