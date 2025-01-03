Де вдарить мороз до -13 градусів і в яких областях буде сніг: погода на перші вихідні 2025 року

У п'ятницю, 2 січня, частину України замело снігом. Очікується, що найближчими днями температура повітря по всій території нашої держави відчутно знититься.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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За словами метеоролога, найближчими днями по всій території України очікується зниження температури на 5 – 9 градусів. Це станеться внаслідок надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу Європи. Окрім того, у зв'язку з розвитком молодого антициклону над Румунією.

Місцями йтиме сніг і мокрий сніг. Втім, за прогнозом Кібальчича, інтенсивність опадів буде переважно невеликою.

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Погода на 4 січня

На Заході невеликий сніг і снігова крупа. Подекуди можлива слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, однак, вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі -2 – -7 градусів, вдень 0 – -5. У Карпатах вночі -5 – -10, вдень -3 – -8.

На Півночі протягом доби подекуди невеликий сніг і мокрий сніг. Тут також можлива слабка хуртовина, на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вдень пориви подекуди 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі 0 – -5 градусів, вдень -3 – +2 градуси.

У центральних областях вночі місцями невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Однак, вдень уже без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі в межах -4 – +1 градуса, вдень -2 – +3.

На Півдні вночі подекуди невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7 – 12 метрів на секунду, подекуди вдень пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Вночі температура в межах -3 – +2 градусів. вдень +1 – +6. У Криму протягом доби +2 – +7.

На Сході вночі помірний дощ з мокрим снігом. Також вдень подекуди на Харківщині можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Упродовж доби температура повітря коливатиметься в межах -2 – +3 градусів.

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