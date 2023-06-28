Україну накриють зливи та град: дощ буде у всіх областях

Синоптики попереджають, що цього тижня знову дощитиме по всій Україні. Також пройдуть грози, а подекуди навіть град.

Ймовірно, у середу та четвер дощі йтимуть по всій Україні. Також очікуються шквали до 20 метрів на секунду.

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В Україні прогнозують дощі, грози та град

У наступні три доби на території нашої держави очікується нестійка погода.

У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вдень (28 червня – 24 Канал) у південно-східній частині під час гроз в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Вночі температура повітря сягатиме +11...+17 градусів, тільки на узбережжі морів до +20. Вдень буде +18...+24. Втім, у четвер на Півдні та Південному Сході, а також у п'ятницю на Одещині та Миколаївщині 23 – 28 градусів тепла.

Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що короткочасні дощі завжди зливового характеру.

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Прогноз погоди на 28 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Скільки ще днів будуть опади