Україну накриють зливи та град: дощ буде у всіх областях
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики попереджають, що цього тижня знову дощитиме по всій Україні. Також пройдуть грози, а подекуди навіть град.
Ймовірно, у середу та четвер дощі йтимуть по всій Україні. Також очікуються шквали до 20 метрів на секунду.
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В Україні прогнозують дощі, грози та град
У наступні три доби на території нашої держави очікується нестійка погода.
У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вдень (28 червня – 24 Канал) у південно-східній частині під час гроз в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Вночі температура повітря сягатиме +11...+17 градусів, тільки на узбережжі морів до +20. Вдень буде +18...+24. Втім, у четвер на Півдні та Південному Сході, а також у п'ятницю на Одещині та Миколаївщині 23 – 28 градусів тепла.
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Скільки ще днів будуть опади
- Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, дощі подекуди йтимуть і в перші дні липня. Окрім того, ще можлива гроза. Тим часом у частині областей вже буде сухо.
- Додамо, що кількість опадів у другий місяць літа очікується 42 – 95 міліметрів. Втім, у Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині подекуди 101 – 170.
- Тож у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях в межах норми. Тим часом у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській та в Криму – дещо більше за норму.