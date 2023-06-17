Замість сонячних днів хмарність та дощі: скільки ще в Україні будуть опади та грози

В Україні продовжує лити. Опади йдуть у більшості областей, подекуди вони значні.

У яких областях найближчим часом пройдуть сильні дощі, і як довго ще будуть опади інформує 24 Канал.

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Скільки ще будуть дощі

Вдень 17 червня в Україні пригріє до +19...+25 градусів. Окрім того, у частині регіонів знову пройдуть дощі.

У західних областях короткочасні дощі, подекуди грози, 17 червня місцями значні дощі. На решті території без опадів. Лише вдень 17 червня на Сході та Південному сході країни, 18 та 19 червня в південних, у понеділок також у Вінницькій та Житомирській областях місцями короткочасний дощ, гроза,

– спрогнозували синоптики.

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, дощі у більшості областей України будуть щонайменше до 21 червня. Коли ж припиняться опади, вже незабаром читайте на 24 Каналі.

Прогноз погоди на 21 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Чого від погоди очікувати 17 червня

В Укргідрометцентрі розповіли, що упродовж дня жителям усіх областей потрібно бути готовими до гроз. Гарну погоду очікують лише у деяких центральних та північних областях. Водночас прогнозують, що опади 17 червня будуть не такими рясними, як напередодні. Тоді у багатьох українських містах лило, як з відра.

Окрім того, наголосили, що сильних поривів вітру не буде. Середня швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.

Найхолодніше буде на Заході. Подекуди температура повітря опуститься до +19 градусів. Набагато теплішу погоду обіцяють на Сході. Там температура має прогрітися до +27 градусів.

Погодною рекордсменкою стане Кіровоградська область. Там буде найтепліше: очікують до +30 градусів.

Українці сподіваються, що вже невдовзі розпогодиться, й над усіма областями України засяє сонце.