У ніч з 16 на 17 листопада, – синоптикиня попередила про погіршення погоди

До зими залишилося вже не так і багато. Після тривалого періоду тепла все ж прийшло похолодання. Окрім того, знову почалися дощі, а в Карпатах випав сніг.

Якою буде погода найближчими днями, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що дощі йтимуть майже весь тиждень.

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Мокрий сніг йтиме і вдень

У найближчі кілька днів територія України переважно буде в полі зниженого тиску. Відповідно, дощитиме майже весь тиждень. Звичайно ж, з перервами: десь у нічні, а подекуди в денні години.

Синоптикиня уточнила, що здебільшого це будуть фронтальні системи з заходу і з південного заходу. Наприклад, 15 – 16 листопада над Південним Сходом нашої держави навіть може утворитися циклон. Поки переважно будуть опади у вигляді дощу.

Та в ніч на 16-те й також 17-го числа вже можуть бути саме в нічні години опади змішаної фази, тобто дощ із мокрим снігом. 17-го навіть є вірогідність того, що і в денні години може прориватися мокрий сніг, тобто опади змішаної фази, як ми її називаємо,

– зазначила Птуха.

Водночас наголосила, що розраховувати на якісь довготривалі утворення снігового покриву поки що не варто. Через переважно плюсові температури він буде швидко танути.

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Орієнтовний прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Детальний прогноз на 17 – 19 листопада