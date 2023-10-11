Частину України накриють дощі: коли і в яких областях будуть, чи чекати сильної зливи
Цієї ночі майже по всій Україні спостерігалися заморозки. Втім, уже найближчими днями очікується потепління. Однак, з бабиним літом прийдуть і дощі.
Коли чекати опадів, у яких областях вони будуть і як довго литиме, з посиланням на синоптиків розповідає 24 Канал. Зауважимо, що зовсім скоро в Україні почнеться бабине літо.
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В Україні пройдуть дощі
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що вдень четверга, 12 жовтня, на Півночі пройдуть дощі. До речі, заморозки вже не очікуються, – вночі +6...+11. Лише на Сході +5...0. Вдень в Україні пригріє до +16...+21 градуса.
Дощі йтимуть щонайменше два дні. Втім, у п'ятницю вони перемістяться на Захід, Південь і частково Схід. Про це свідчать дані на картах Укргідрометцентру.
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Так, дощі очікуються в цих областях:
- Закарпатській;
- Львівській;
- Івано-Франківській;
- Тернопільській;
- Рівненський;
- Волинській;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Луганській і в Криму.
Однак, сильних злив, ймовірно, не буде, як і грози. Наразі очікується лише невеликий дощ.
Зауважимо, що за попереднім прогнозом, у цю суботу по всій Україні буде сухо. Ба більше, у низці областей температура підскочить аж до 23 градусів тепла.
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