Частину України накриють дощі: коли і в яких областях будуть, чи чекати сильної зливи

Цієї ночі майже по всій Україні спостерігалися заморозки. Втім, уже найближчими днями очікується потепління. Однак, з бабиним літом прийдуть і дощі.

Коли чекати опадів, у яких областях вони будуть і як довго литиме, з посиланням на синоптиків розповідає 24 Канал. Зауважимо, що зовсім скоро в Україні почнеться бабине літо.

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В Україні пройдуть дощі

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що вдень четверга, 12 жовтня, на Півночі пройдуть дощі. До речі, заморозки вже не очікуються, – вночі +6...+11. Лише на Сході +5...0. Вдень в Україні пригріє до +16...+21 градуса.

Дощі йтимуть щонайменше два дні. Втім, у п'ятницю вони перемістяться на Захід, Південь і частково Схід. Про це свідчать дані на картах Укргідрометцентру.

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Орієнтовний прогноз погоди на 13 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Так, дощі очікуються в цих областях:

Закарпатській;

Львівській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Рівненський;

Волинській;

Чернівецькій;

Хмельницькій;

Одеській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській і в Криму.

Однак, сильних злив, ймовірно, не буде, як і грози. Наразі очікується лише невеликий дощ.

Зауважимо, що за попереднім прогнозом, у цю суботу по всій Україні буде сухо. Ба більше, у низці областей температура підскочить аж до 23 градусів тепла.

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Орієнтовний прогноз погоди на 14 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру