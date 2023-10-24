Литиме кілька діб поспіль: в Україні пройдуть помірні дощі

Цього тижня в Україні буде дощова погода. Тож перед виходом на вулицю прихопіть з собою парасольку.

Синоптики спрогнозували, де і коли саме чекати дощів. Зауважили, що опади будуть помірними.

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Україну накриють дощі

У вівторок в частині областей дощитиме. Далі опади пройдуть вже по всій Україні

24 жовтня у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. У наступні дві доби в Україні пройдуть помірні дощі,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

Додали, що вночі та вранці 24 жовтня у західних областях подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду. У середу в Україні, у четвер на Лівобережжі місцями 15 –20 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 25 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

На Півдні вночі 8 – 14 градусів, вдень ще 16 – 22. Тим часом на решті території у темну пору доби 5 – 12, 25 жовтня у східних та північно-східних областях вже 0 – 4 тепла, вдень 10 – 16, 26 жовтня на Північному Сході країни тільки 6 – 11 градусів.

Зауважимо, що згідно з прогнозами на картах, дощі в Україні будуть щонайменше до 28 жовтня.

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Орієнтовний прогноз погоди на 28 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що в окремих районах впродовж тижня навіть може випасти. Окрім того, внаслідок високої температури не виключені й локальні грози.