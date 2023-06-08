Де у п'ятницю пройдуть дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 9 червня

Погода у п'ятницю, 9 червня, буде теплою. Однак в деяких областях нашої країни очікуються сильні опади.

У п'ятницю Україну очікує тепла погода. Однак жителям певних регіонів варто подбати про парасольки.

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Погода в Україні на 9 червня

На Заході та Півночі вдень пройдуть дощі. Однак вони будуть короткочасними. Також можливі грози. А от жителям Закарпаття варто очікувати зливи. В інших регіонах України опадів не очікується.

Цієї п'ятниці на Заході буде трішки прохолодніше, ніж на Сході. У західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від + 21 до + 26. У Карпатах перед вихідними не варто очікувати температури вищої за +18.

На Півночі буде трішки тепліше – від +25 до +27 (а подекуди до +29). Тепла літня погода порадує й центральні області – там буде від +26 до +28. Температура на Сході вдень становитиме від +26 до +28. Така ж сама температура буде й на Півдні, за винятком Криму, де очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Температура у найбільших містах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +21...+23

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – 25+...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +23...+25

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28



Погода в Україні 9 червня / Карта Укргідрометцентру