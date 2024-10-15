Дістаємо пуховики та шарфи: ДСНС попередила про сильні заморозки та небезпеку

Рятувальники попередили про похолодання протягом наступних трьох днів. Заморозки прогнозують майже на всій території України.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила, що в Україні оголосили про 2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий.

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Якої погоди чекати в Україні

Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра (16 жовтня – 24 Канал) та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0 – 5 градусів (2 рівень небезпеки, помаранчевий),

– зазначили в ДСНС.

Зокрема, значно холодніше буде у:

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Дніпропетровській областях,

північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки будуть з 17 жовтня.

"Слідкуйте за погодою, особливо у гірській місцевості! Рятувальники Івано-Франківщини попереджають, що у зимові гори варто вирушати лише за сприятливих умов", – додали в ДСНС.

До речі, в Укргідрометцентрі попереджали, що з 16 до 19 жовтня заморозки прогнозують:

16 – 19 жовтня – на Заході,

17 – 19 жовтня – у північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях,

18 – 19 жовтня – у Кіровоградській, Полтавській,

19 жовтня – у Дніпропетровській.

Температура повітря сягатиме від 0 до 5 градусів морозу.