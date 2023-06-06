Грози гримітимуть у декількох областях: прогноз погоди в Україні на 7 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 7 червня, погода принесе з собою дощі на Захід України. Опади, які будуть короткочасними, супроводжуватиме мінлива хмарність.
На іншій території держави очікується суха погода. Сонце, яке іноді закриватимуть хмари, прогріє температуру повітря подекуди навіть до +27.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Однак така тепла погода разом з відсутністю опадів призвели до оголошення синоптиками надзвичайного рівня пожежної небезпеки. Про нього попередили на території північних, центральних, Харківській, більшості західних та південних областей.
Пожежна небезпека 7 червня / Карта Укргідрометцентру
Щодо температури повітря у середу, то у цей день на Заході України буде найхолодніше. Протягом дня там стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +20, але й не підійматимуться вище +22.
Дещо тепліше буде на Сході нашої держави. Там температура повітря сягатиме позначок від +23 і до +26.
Найтепліше ж 7 червня буде на території північних, центральних та південних областей. Там день за вікном розпочинатиметься з позначок +24, які підійматимуться до +26. Ба більше, у деяких населених пунктах українцям варто очікувати й +27. Лише в Одеській області там буде прохолодніше. Там стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25.
Температура у найбільших містах України
Київ – +24...+26
Ужгород – +20...+22
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +20...+22
Тернопіль – +20...+22
Чернівці – +20...+22
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +20...+22
Рівне – +20...+22
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +24...+26
Погода в Україні 7 червня / Карта Укргідрометцентру