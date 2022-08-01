Спекотний серпень: яким є прогноз погоди на останній місяць літа
Джерело:Укргідрометцентр
Останній тиждень в Україні здебільшого спостерігається середня температура повітря та опади. Втім, вже у серпні слід знову очікувати, що позначки температурних градусників підіймуться.
Яким є прогноз погоди на серпень
В останній місяць літа середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20 – 25 градусів тепла, в Карпатах 17 – 19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. Такі дані оприлюднили в прогнозі Укргідрометцентру.
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Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня складає 18 – 22 градусів, у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23 – 24,8 градуса. Натомість у гірських районах 16 – 19 градусів, на високогір'ї Карпат 13 градусів.
Щодо абсолютного максимуму температури серпня, то він становить 35,7 – 39,8 градуса, у південних, східних, більшості центральних. 40 – 42 градусів місцями спостерігатимуть у Тернопільській та Чернігівській областях, а в гірських районах 30,2 – 35,6 градуса, на високогір'ї Карпат 26,9 – 27,8 градуса.
Водночас абсолютний мінімум температури – 0 – 7 градусів тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та Криму місцями 8 – 13 градусів тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0,1 – 2,3 градусів морозу.
Заморозки на поверхні ґрунту відмічено наприкінці місяця в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей,
– зазначають синоптики.
Опади
Середня місячна кількість опадів у серпні складає 30 – 69 міліметрів, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24 – 28 міліметрів, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70 – 97 міліметрів. Щодо гірських районів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, то місцями буде 104 – 120 міліметрів.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32 – 72 міліметрів, в Карпатах 86 – 110 міліметрів, що в межах норми.
Погода в містах 1 серпня
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +21...+23
Рівне – +22...+24
Житомир – +27...+29
Вінниця – +24...+26
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +28...+30
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +30...+32
Київ – +29...+31
Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру