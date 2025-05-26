У кількох областях оголосили штормове попередження: де і коли будуть сильні дощі та шквали

Частину України знову накриє негода. Оголошено штормове попередження. Очікуються значні дощі й посилення вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. Так, 26 травня на Лівобережжі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

У вівторок, 27 травня, негода очікується в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Будуть значні дощі. На Лівобережжі знову пориви 15 – 20 метрів на секунду. Це також I рівень небезпечності, жовтий.

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Штормове попередження на 27 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, в Укргідрометцентрі прогнозували, що в найближчі три доби погода буде нестійкою. Йтимуть дощі, 28 травня у Карпатах і на Прикарпатті також значні. Протягом 27 – 28 травня у східних та північно-східних областях без опадів.

Вітер буде переважно південно-східний, на Заході північно-західний, 27 травня на Лівобережжі, 28 – 29 травня у східних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі вже +12 – +18 градусів, удень +18 – +24, але у східних і Сумській областях +23 – +29. У західних, 27 травня і в Житомирській та Вінницькій областях вночі +6 – +12 градусів, удень +14 – +20 градусів.