Сонце все більше радуватиме своїм теплом: якою буде погода 1 квітня

Перша доба квітня одразу стартує з плюсових позначок на термометрі, стовпчики якого не опускатимуться нижче +1. Вдень же українці зможуть насолоджуватися температурою до +14.

Також 1 квітня, на відміну від попереднього дня, по всій території України синоптики очікують хмарне з проясненнями небо. Однак при цьому у більшості областей нашої держави пройдуть невеликі дощі. Оминуть вони місцями лише Чернігівську та Дніпропетровську області.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Вдень на Заході України 1 квітня очікується комфортна температура в межах від +10 до +14. При цьому й вночі синоптики прогнозують доволі теплу погоду, при якій температура максимум опуститься до +3.

Щодо Сходу України, то там, на відміну від інших областей, у порівнянні з попереднім днем температура повітря навпаки опуститься. Однак – несуттєво, в межах пари градусів. Очікується, що вдень там температура не опускатиметься нижче +5 та не підійматиметься вище +12.

На Півночі та Півдні українців вдень очікують від +11 до +14. Варто також зазначити, що перший день квітня зустріне українців поривами вітру від 7 до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер.

Погода в найбільших містах України

Київ – +12…+14

Ужгород – +12…+14

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +10...+12

Житомир – +10...+12

Вінниця – +12…+14

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +10...+12

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +7...+9

Луганськ – +4...+6

Харків – +5...+7



Погода в Україні 1 квітня / Карта Укргідрометцентру