Сонце майже у кожному куточку України: прогноз погоди на 1 липня

Погода в Україні у суботу, 1 липня, принесе у більшість областей багато сонця. Однак на Сході та подекуди на Заході варто очікувати на короткочасні дощі та грози.

Разом з тим синоптики попереджають і про доволі сильний вітер. Його пориви сягатимуть до 12 метрів за секунду, що характеризується як сильний вітер, від якого хитаються великі гілки.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то 1 липня погода за вікном у порівнянні з попереднім днем стане трішки теплішою, однак не суттєво, в межах пари градусів. Натомість у Чернігові, Харкові та тимчасово окупованих Луганську та Криму потепління очікується на 4 градуси.

Так, на Заході України у суботу стовпчики термометрів переважно коливатимуться в межах від +22 до +27. При цьому найтепліше буде у Закарпатській області.

Трішки тепліше буде на Сході держави, адже там синоптики прогнозують температуру +23…+27. Схожі показники на термометрах очікуються й на Півночі, однак там день розпочинатиметься з +24.

Щодо Півдня України, то у суботу там буде найтепліше. Стовпчики термометрів переважно не опускатимуться нижче +26, а подекуди протягом дня очікуються +29 за вікном.

Температура в обласних центрах України

Київ – +25...+27

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +22...+24

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +26...+28

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +25...+27



Прогноз погоди на 1 липня / Карта Укргідрометцентру