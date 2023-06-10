Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 11 червня

У неділю фактично по всій країні прогнозують дощі, грози або град. Але періодично з-за сірих хмар визиратиме сонце.

Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Проте деколи пориви вітру сягатимуть і 15 – 20 метрів на секунду.

До теми Декілька днів поспіль литиме по всій Україні: де пройдуть значні дощі

Якою буде погода в Україні 11 червня

У більшості західних регіонах, а також у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах навіть пройде град. На решті території країни прогнозують короткочасні дощі та грози.

Температура у західних та північних областях вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +16...+21 градус. На решті території температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, вдень від +19 до +24 градусів.

У столиці також синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу, з періодичними поривами вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі триматиметься на рівні +13 – 15 градусів тепла.

Прогноз погоди в обласних центрах

Київ – +18...+20

Ужгород – +19...+21

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +17...+19

Рівне – +17...+19

Житомир – +15...+17

Вінниця – +21...+23

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +16...+18

Суми – +16...+18

Полтава – +21...+23

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +18...+20

Харків – +17...+19



Погода в Україні 11 червня / Укргідрометцентр