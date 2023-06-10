Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 11 червня

10 червня 2023, 14:39
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю фактично по всій країні прогнозують дощі, грози або град. Але періодично з-за сірих хмар визиратиме сонце.

Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 7 –  12 метрів на секунду. Проте деколи пориви вітру сягатимуть і 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 11 червня

У більшості західних регіонах, а також у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах навіть пройде град. На решті території країни прогнозують короткочасні дощі та грози.

Температура у західних та північних областях вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +16...+21 градус. На решті території температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, вдень від +19 до +24 градусів.

У столиці також синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу, з періодичними поривами вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі триматиметься на рівні +13 – 15 градусів тепла. 

Прогноз погоди в обласних центрах

  • Київ – +18...+20
  • Ужгород – +19...+21
  • Львів – +15...+17
  • Івано-Франківськ – +16...+18
  • Тернопіль – +14...+16
  • Чернівці – +16...+18
  • Хмельницький – +16...+18
  • Луцьк – +17...+19
  • Рівне – +17...+19
  • Житомир – +15...+17
  • Вінниця – +21...+23
  • Одеса – +21...+23
  • Миколаїв – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Сімферополь – +21...+23
  • Черкаси – +20...+22
  • Чернігів – +16...+18
  • Суми – +16...+18
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +22...+24
  • Запоріжжя – +21...+23
  • Донецьк – +20...+22
  • Луганськ – +18...+20
  • Харків – +17...+19


Погода в Україні 11 червня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт