Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 11 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У неділю фактично по всій країні прогнозують дощі, грози або град. Але періодично з-за сірих хмар визиратиме сонце.
Вітер синоптики прогнозують переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Проте деколи пориви вітру сягатимуть і 15 – 20 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 11 червня
У більшості західних регіонах, а також у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях значний дощ, вдень у південних областях в окремих районах навіть пройде град. На решті території країни прогнозують короткочасні дощі та грози.
Температура у західних та північних областях вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +16...+21 градус. На решті території температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, вдень від +19 до +24 градусів.
У столиці також синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу, з періодичними поривами вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі триматиметься на рівні +13 – 15 градусів тепла.
Прогноз погоди в обласних центрах
- Київ – +18...+20
- Ужгород – +19...+21
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +16...+18
- Тернопіль – +14...+16
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +16...+18
- Луцьк – +17...+19
- Рівне – +17...+19
- Житомир – +15...+17
- Вінниця – +21...+23
- Одеса – +21...+23
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +21...+23
- Черкаси – +20...+22
- Чернігів – +16...+18
- Суми – +16...+18
- Полтава – +21...+23
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +21...+23
- Донецьк – +20...+22
- Луганськ – +18...+20
- Харків – +17...+19