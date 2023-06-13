Короткочасні дощі з грозами та незначне потепління: прогноз погоди на 14 червня

У середу, 14 червня, дощитиме майже на всій території України, подекуди – з грозами. Проте опади будуть короткочасні, а погода обіцяє бути теплою.

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Після тривалих дощів та похолодання, стовпчики термометрів поступово підійматимуться, а погода – стане знову літньою.

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Якою буде погода 14 червня

У середу, 14 червня, в Україну повернеться літня погода, хоча короткочасні дощі ще йтимуть у деяких регіонах. Зокрема, у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень – подекуди з грозами. На решті територій, на Півночі та Центрі опади не очікуються – лише мінлива хмарність.

Дощі триватимуть недовго, а ось температура повітря після похолодання почне рости. Найтепліше вдень буде у південних та Черкаській областях, де стовпчики термометрів підіймуться до відмітки 26 градусів. Прохолодно буде уночі на Заході, де температура опуститься до +10...+12 градусів.

У Києві, 14 червня, будо сухо й без опадів. Температура вночі коливатиметься на рівні +12…+14 градусів, а вдень потепліє до +22...+24. Вітер також буде північно-східний, до 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в обласних центрах

Київ – +22...+24;

Ужгород – +21...+23;

Львів – +20...+22;

Івано-Франківськ – +20...+22;

Тернопіль – +20...+22;

Чернівці – +20...+22;

Хмельницький – +21...+23;

Луцьк – +20...+22;

Рівне – +20...+22;

Житомир – +21...+23;

Вінниця – +22...+24;

Одеса – +23...+25;

Миколаїв – +23...+25;

Херсон – +23...+25;

Сімферополь – +21...+23;

Черкаси – +23...+25;

Чернігів – +21...+23;

Суми – +21...+23;

Полтава – +21...+23;

Дніпро – +21...+23;

Запоріжжя – +21...+23;

Донецьк – +20...+22;

Луганськ – +19...+21;

Харків – +21...+23.



Погода в Україні 14 червня / Укргідрометцентр

14 червня зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Рівненській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Одеській, Миколаївській та Чернівецькій областях.