Тепло поступово повертається: прогноз погоди в Україні на 2 березня

У четвер, 2 березня, в Україні буде хмарна погода. Однак синоптики обіцяють, що подекуди з'являтиметься сонечко.

Цього року весна прийшла вчасно. За прогнозами синоптиків, наступними днями погода буде значно теплішою.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

2-го березня буде хмарно з проясненнями, опадів не очікують. Вітер пануватиме північно-західний, 7-12 метрів за секунду.

Температура вночі подекуди опуститься до 6 градусів морозу, в Карпатах – до 10 градусів морозу. Натомість вдень повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла, у південній частині та на Закарпатті – 5-10 градусів тепла.

Що прогнозує Наталка Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом на 2 березня. Вона каже, що у цей день в Україні опадів не очікується, однак буде хмарно.

Вночі передбачається 2-7 градусів морозу, вдень – 2-7 градусів тепла, на Закарпатті та на крайньому півдні України температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла.

Водночас у Києві переважатиме суха погода. Вночі буде морозно – до -4 градусів, вдень – +4+6 градусів.

Погода у містах

Київ – +3...+5

Ужгород – +7...+9

Львів – +3..+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3..+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +3..+5

Луцьк – +3..+5

Рівне – +3..+5

Житомир – +3..+5

Вінниця – +3..+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +1...+3

Харків – +2...+4

Погода в Україні 2 березня / Фото Укргідрометцентр