Спека до +27 та грози на Заході: прогноз погоди в Україні на 6 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 6 червня, погода в Україні буде хмарною. За прогнозами синоптиків, у деяких областях пройде гроза.
Протягом дня у регіонах України очікують мінливу хмарність. Загалом 6 червня пройде без опадів, лише на території західних областей подекуди випадуть дощі.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають, що на Закарпатті та Прикарпатті вдень варто очікувати короткочасні дощі, місцями пройдуть грози.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. Середня температура по Україні вдень становитиме 22-27 градусів тепла, вночі – 9-14 градусів тепла. Водночас на високогір'ї Карпат температура повітря становитиме 14-19 градусів тепла.
Варто окремо додати про погоду на Київщині. За даними синоптиків, в області протягом дня буде хмарно. Температура у столиці у нічну пору становитиме 12-14 градусів тепла, натомість вдень стовпчики термометрів підіймуться до позначки 24-26 градусів тепла.
В Україні – пожежна небезпека
Так, фахівці попереджають, що до 8 червня в північних, більшості західних, центральних, південних та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у містах
- Київ – +24...+26
- Ужгород – +22...+24
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +22...+24
- Тернопіль – +24...+26
- Чернівці – +23...+25
- Хмельницький – +24...+26
- Луцьк – +24...+26
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +24...+26
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +24...+26
- Сімферополь – +22..+24
- Кропивницький – +24...+26
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +23...+25
- Полтава – +22...+24
- Дніпро – +22...+24
- Запоріжжя – +22...+24
- Донецьк – +20...+22
- Луганськ – +20...+22
- Харків – +22...+24