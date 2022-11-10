В Україну найближчим часом прийде перше відчутне похолодання
Джерело:Наталка Діденко
Вже зовсім скоро в Україну завітає перше справді відчутне похолодання. Воно стане репетицією перед настанням зими.
Холоди в Україну прийдуть з 14 листопада. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня,
– наголосила Діденко.
До того часу в Україні пануватиме тепла й комфортна погода. Температура повітря прогріватиметься навіть до +14 градусів.
Народний синоптик попереджав про хурделиці
Про те, що з 14 листопада в Україні похолодає, говорив і народний синоптик Станіслав Щедрін. За його прогнозом, 14 – 16 листопада на території нашої країни можливі навіть хурделиці. Температура повітря опуститься до -4...-2 градусів, а снігу може намести до 20 сантиметрів.
Така зимова погода завітає у східні, центральні та навіть південні області.
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