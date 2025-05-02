Як довго ще будуть заморозки в Україні

Синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, цієї ночі в багатьох областях на поверхні ґрунту знову будуть заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дізнайтеся також Чи буде у травні різке похолодання з сильними заморозками

Заморозки в Україні

Уночі 3 травня на Лівобережжі й у Криму на поверхні ґрунту заморозки 0 – -5 градусів. Також удень у західних областях грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду. До речі, в окремих районах можливий град. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Заморозки в Україні / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що далі, 4 і 5 травня, заморозків уже не прогнозують.

Погода на три доби