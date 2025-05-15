Жодного цілковито сонячного дня: в яких областях йтимуть дощі, а де знову буде сніг

Найближчими днями в Україні йтимуть дощі. У частині областей опади будуть помірними, а подекуди очікується мокрий сніг.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Синоптикиня зауважила, що в Україні тільки розпочався теплий період. Тож грози та град тепер з нами до вересня будуть точно. Втім, їх періодичність, звичайно, буде різною.

Щоденно по різних територіях можуть бути дощі від невеликих до помірних. 15 – 16 травня в західних, північних і більшості центральних областей помірні дощі, решта території без опадів. Далі, 17 – 18 числа, також невеликі дощі, вночі місцями, а вдень під час прогрівання можуть бути більш активні,

– розповіла Наталія Птуха.

Також зазначила, що додатково це тепло може стимулювати розвиток купчасто-дощових хмар, адже в нас поле зниженого тиску, нестабільна атмосфера, тому ці хмари можуть розвиватися. Синоптикиня пояснила, що коли йде прогрівання в денні години, то вони більш інтенсивно розвиваються. Тож дощів у денні години може бути дещо більше.

До речі, у п'ятницю, 16 травня, у Карпатському регіоні можливий мокрий сніг. Синоптикиня наголосила, що я 15 – 16 травня буде проходити атмосферний фронт з північного заходу.

Тому у Карпатах у четвер значні дощі, а в п'ятницю – дощ з мокрим снігом,

– сказала Наталія Птуха.

До речі, сонячних днів з сухою погодою по всій Україні синоптики поки не прогнозують.

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