Жодного цілковито сонячного дня: в яких областях йтимуть дощі, а де знову буде сніг
- В Україні найближчими днями очікуються дощі, місцями мокрий сніг.
- Сонячних днів з сухою погодою синоптики поки не прогнозують.
Найближчими днями в Україні йтимуть дощі. У частині областей опади будуть помірними, а подекуди очікується мокрий сніг.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода в Україні
Синоптикиня зауважила, що в Україні тільки розпочався теплий період. Тож грози та град тепер з нами до вересня будуть точно. Втім, їх періодичність, звичайно, буде різною.
Щоденно по різних територіях можуть бути дощі від невеликих до помірних. 15 – 16 травня в західних, північних і більшості центральних областей помірні дощі, решта території без опадів. Далі, 17 – 18 числа, також невеликі дощі, вночі місцями, а вдень під час прогрівання можуть бути більш активні,
– розповіла Наталія Птуха.
Також зазначила, що додатково це тепло може стимулювати розвиток купчасто-дощових хмар, адже в нас поле зниженого тиску, нестабільна атмосфера, тому ці хмари можуть розвиватися. Синоптикиня пояснила, що коли йде прогрівання в денні години, то вони більш інтенсивно розвиваються. Тож дощів у денні години може бути дещо більше.
До речі, у п'ятницю, 16 травня, у Карпатському регіоні можливий мокрий сніг. Синоптикиня наголосила, що я 15 – 16 травня буде проходити атмосферний фронт з північного заходу.
Тому у Карпатах у четвер значні дощі, а в п'ятницю – дощ з мокрим снігом,
– сказала Наталія Птуха.
До речі, сонячних днів з сухою погодою по всій Україні синоптики поки не прогнозують.
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Яка причина похолодання у травні
- Представниця Укргідрометцентру пояснила, що така прохолодна погода, яка зараз спостерігається, пов'язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт.
- Зараз така циркуляція атмосферних процесів, що в нас постійно є повітряні потоки з північних широт і продовжує надходити ось це прохолодне повітря.
- "І якщо в нічні години подекуди є прояснення, то, звичайно, можуть бути й заморозки на поверхні ґрунту в деяких регіонах", – зазначила Наталія Птуха.