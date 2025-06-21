В яких областях прогнозують дощі, грози та град

У частині областей України знову йтимуть дощі та грози. Також подекуди можливий град і шквали до 20 метрів на секунду. До речі, спека не очікується.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Метеоролог прогнозував, що в неділю на Заході вранці й удень йтимуть короткочасні дощі. Також подекуди очікуються грози та шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вітер буде західний, уночі 3 – 8 метрів на секунду, удень 7 – 12. Температура повітря вночі +6 – +12 градусів, удень +20 – +25, тільки на Закарпатті до +27 градусів.

На Півночі вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали, 17 – 22 метрів на секунду. Переважатиме західний вітер, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +6 – +12 градусів, удень +17 – +22 градуси.

У центральних областях уночі опади не очікуються. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Уночі +8 – +13 градусів, удень +21 – +26 градусів.

На Півдні тепло й сонячно, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, удень +24 – +29 градусів.

На Сході вночі без опадів, удень невеликі, місцями помірні дощі, також можливі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, при грозах можливе посилення до 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +7 – +12, удень +20 – +25 градусів.