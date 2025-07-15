Жодного сонячного дня: в яких областях литиме до кінця тижня

Жителям низки областей перед виходом з дому варто прихопити з собою парасольку. Також стануть у нагоді гумові чоботи. Кілька днів поспіль йтимуть дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях будуть дощі кілька днів поспіль?

Синоптики попередають, що 16 – 17 липня в західних, у середу також у Житомирській, Вінницькій і Київській областях, а 17 липня в Україні (крім Південного Сходу) йтимуть короткочасні дощі та грози. На Прикарпатті й Закарпатті подекуди опади будуть значними.

Далі, 18 липня, місцями очікуються короткочасний дощ і гроза. Тільки на Південному Сході без опадів.

За орієнтовним прогнозом на картах, у частині України дощі будуть кілька днів поспіль. Зокрема, в західних областях щонайменше до суботи. До речі, 19 липня дощі можуть накрити вже всю Україну.

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Де будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру

Важливо! Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповідала, що класичні літні зливові дощ та грози завжди супроводжуються шквалами й окремим градом. Звичайно, не може бути, що прямо всюди, але локальні прояви можуть бути. Різної інтенсивності.