Де знову будуть дощі, чи чекати сильних злив: прогноз погоди на 6 травня

Погода в Україні у вівторок, 6 травня, буде дощовою. Також у більшості областей прохолодно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на 6 травня

Так, 6 травня в Україні буде хмарно. Йтимуть помірні, на Півночі невеликі короткочасні дощі. Тільки на Сході та Південному Сході без опадів.

Вітер північно-східний, у південній і східній частинах південно-західний. Пориви 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +8 – +13, але в північних областях прохолодніше, зокрема, +4 – +9 градусів. Удень переважно +11 – +16. Тільки на Сході й Південному Сході пригріє до +20 – +25 градусів.

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Прогноз погоди на 6 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах