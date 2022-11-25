Зими не буде: після снігів Україну накриє потепління

Похолодання й сніги, які минулого тижня накрили Україну, не були остаточними. Зимова погода не пануватиме аж до кінця осені.

Прогнозом погоди поділився народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, жодних натяків на зиму в Україні не буде ще щонайменше тиждень.

Читайте також Вечірній Львів огорнув густий молочний туман: фото, ніби з казки

В Україні потепліє

У більшості регіонів погода буде хмарною, але з проясненнями. Опадів вже не буде, а температура повітря коливатиметься у межах +4...+8 градусів вдень та -2...+4 градусів вночі.

За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, на Заході України буде сухо впродовж тижня 28 листопада – 3 грудня. Періодично у ці дні появлятиметься сонце, а морозів у день не буде.

У Києві іноді можливий дрібний сніг з дощем, але повітря також не буде морозним. 29 листопада – 2 грудня суха й сонячна погода пануватиме у Харкові.

Останні новини про погоду в Україні