В Україну повертаються сонце та спека: якою буде погода в Україні 22 червня

У четвер зливи поступово залишать Україну. Лиш в деяких областях трішки дощитиме.

Загалом 22 червня в країні буде мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні в четвер

Загалом по Україні опадів не передбачається, лише у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасний дощ і невелика гроза.



Температура в цілому по країнні вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +25..+30 градусів. У східних та Сумській областях вночі буде +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

Натомість на високогір'ї Карпат вночі буде +8...+13 градусів, а вдень близько +20 градусів.

У столиці опадів не передбачається. Температура вночі у Києві коливатиметься від +16...+18 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

Прогноз погоди в обласних центрах