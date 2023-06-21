В Україну повертаються сонце та спека: якою буде погода в Україні 22 червня

21 червня 2023, 14:54
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер зливи поступово залишать Україну. Лиш в деяких областях трішки дощитиме.

Загалом 22 червня в країні буде мінлива хмарність. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні в четвер

Загалом по Україні опадів не передбачається, лише у західних областях вдень місцями пройдуть короткочасний дощ і невелика гроза.

Температура в цілому по країнні вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень +25..+30 градусів. У східних та Сумській областях вночі буде +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

Натомість на високогір'ї Карпат вночі буде +8...+13 градусів, а вдень близько +20 градусів.

У столиці опадів не передбачається. Температура вночі у Києві коливатиметься від +16...+18 градусів, вдень від +28 до +30 градусів.

Прогноз погоди в обласних центрах

  • Київ – +28...+30
  • Ужгород – +26...+28
  • Львів – +26...+28
  • Івано-Франківськ – +26...+28
  • Тернопіль – +27...+29
  • Чернівці – +27...+29
  • Хмельницький – +26...+28
  • Луцьк – +26...+28
  • Рівне – +27...+29
  • Житомир – +27...+29
  • Вінниця – +27...+29
  • Одеса – +27...+29
  • Миколаїв – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Сімферополь – +25...+27
  • Кропивницький – +28...+30
  • Черкаси – +28...+30
  • Чернігів – +27...+29
  • Суми – +25...+27
  • Полтава – +27...+29
  • Дніпро – +27...+29
  • Запоріжжя – +27...+29
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +23...+25
  • Харків – +25...+27

Автор: Анастасія Кушпіт