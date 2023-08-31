Україну знову накриє потужна гроза: де та на скільки затримається негода

В останній день літа та на початку осені в частині областей знову пройдуть дощі та грози. Через негоду в Україні оголосили штормове попередження.

У четвер, 31 серпня, очікується мінлива хмарність, на Заході з проясненнями. Де знову пройдуть дощі та грози, пише 24 Канал.

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В яких областях знову пройде гроза

Укргідрометцентр прогнозував, що вночі 31 серпня в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі будуть короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. На решті території без опадів.

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Прогноз погоди на 31 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

1 вересня в більшості областей, вночі 2 вересня у південних, центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами, на решті території, в суботу вдень в Україні без опадів,

– зазначили синоптики.

На початку осені вночі на Заході +10...+15, вдень +18...+23. Тим часом в інших регіонах вночі 1 вересня +15...+21, 2 вересня +11...+17. Вдень +21...+26. Тільки у п'ятницю на Сході до 32 градусів тепла.

До речі, за орієнтовними прогнозами на картах, у частині областей, зокрема, західних, грози будуть щонайменше до 4 вересня.

Орієнтовний прогноз на 4 вересня / Скриншот з Укргідрометцентру