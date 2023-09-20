Пригріє до +30: коли в Україні знову буде потепління, синоптик назвав дату

В Україні знову очікується потепління. За прогнозом синоптиків, уже найближчим часом пригріє до +30 градусів.

Коли і де саме чекати потепління, розповів Ігор Кібальчич. Синоптик зазначив, що в більшості областей буде тепло та сухо.

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Коли знову пригріє

Кібальчич зазначив, що антициклональна діяльність переважатиме на більшій частині Східної Європи. Теплі повітряні маси на висоті в межах малорухомого антициклону забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду із літніми температурними показниками.

Лише зрідка на Заході можливі короткочасні дощі. До речі, вночі та вранці внаслідок підвищеної вологості повітря місцями спостерігатимуться тумани.

Синоптик розповів, що вже у четвер, 21 вересня, вплив антициклону зі сходу посилиться. Через це збережеться період теплої та переважно сухої погоди.

Вночі очікується +9…+14, вдень +23…+28. Втім, далі пригріє ще більше. Так, у п'ятницю до +29, а в суботу 30 градсів тепла.

У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на крайньому Заході внаслідок впливу малорухомого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +11…+16, вдень +26…+31, на крайньому заході +19…+24,

– спрогнозував Ігор Кібальчич.

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Чи будуть заморозки у вересні

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що різкого та сильного похолодання ще не прогнузють. Найближчим часом заморозків не буде. Натомість збережеться доволі спокійна погода.

До речі, метереологічна осінь у нас ще не настала.

"Бо це коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо", – підкреслила Птуха.