Якою буде погода на Великдень в Україні: прогноз погоди на 16 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Традиційно на Великдень вночі дощитиме. Вдень опади також будуть, проте синоптики обіцяють, що незначні.
Вітер в Україні буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Переважно на вулиці буде хмарно, але з проясненням.
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Прогноз погоди на 16 квітня
У західних, Одеській та Миколаївській областях, вночі й в більшості північних та центральних областей випаде невеликий, місцями помірний дощ. На решті території істотних опадів не буде.
Температура вночі в середньому коливатиметься в межах 3 – 8 градусів тепла, лиш у східній частині та в Карпатах 0 – 5 градусів. Натомість вдень українців температура потішить, синоптики прогнозують 11 – 16 градусів, а на Закарпатті та в Криму до +20.
Прогноз погоди на Київщині
У Києві та в Київській області буде хмарно з проясненнями. Вночі випаде невеликий дощ, проте вдень без істотних опадів. Температура по області вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 11 – 16 градусів тепла. Натомість у Києві вночі буде 6 – 8 градусів тепла, вдень 13 – 15 градусів.
Погода вдень в неділю в обласних центрах
- Київ – +13…+15
- Ужгород – +18…+20
- Львів – +17…+19
- Івано-Франківськ – +15...+17
- Тернопіль – +15...+17
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +15...+17
- Луцьк – +14…+16
- Рівне – +15...+17
- Житомир – +13...+15
- Вінниця – +14…+16
- Одеса – +12...+14
- Миколаїв – +15...+17
- Херсон – +14...+16
- Сімферополь – +17...+19
- Кропивницький – +13...+15
- Черкаси – +13...+15
- Чернігів – +11...+13
- Суми – +10...+12
- Полтава – +12...+14
- Дніпро – +13...+15
- Запоріжжя – +15...+17
- Донецьк – +13...+15
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +12...+14