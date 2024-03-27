Мороз і сніг чи аномальна спека: яка буде погода на Великдень
Джерело:Meteoprog
Цієї неділі християни західного обряду святкуватимуть Великдень. Яка буде погода 31 березня, спрогнозували синоптики.
Буде сніг і холод, або ж аномальне тепло на католицький Великдень, спрогнозував Ігор Кібальчич. До речі, синоптик детально розповів, яка буде погода цього тижня.
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Прогноз на Великдень
Істотні опади 31 березня не очікуються. Вітер буде південно-західний, 6 – 10 метрів на секунду. Цікаво, що доволі тепло буде навіть вночі, зокрема, від 6 до 11 градусів. Ба більше, вдень 18 – 23.
У південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму 24 – 26 градусів тепла,
– зазначив Кібальчич.
Зауважимо, що гарна погода буде в Україні й у суботу. Взагалі без опадів. Вночі у центральних і південних областях подекуди тумани. Вітер переважно південно-західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі 30 березня від 4 до 9 градусів тепла, вдень 15 – 20. Однак, у західних, центральних і південних подекуди до +25.
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Погода здивує
- Кібальчич писав, що через зміну синоптичних процесів над більшою частиною Європи, в останній тиждень березня очікується розвиток циклональної діяльності та активізація атмосферних фронтів.
- Завдяки великій ділянці низького тиску та переважання вологих південно-західних повітряних потоків, пройдуть дощі. Подекуди вони будуть інтенсивними. Окрім того, в окремих районах можливі грози та поривчастий вітер.
- Цікаво, що температура в Україні збережеться аномально високою А на вихідних навіть можливі рекордні показники денної в більшості областей.
- Зауважимо, що доволі-таки високі температури, за прогнозом синоптика, будуть уже з четверга. Зокрема, вдень 13 – 18, на Одещині та в Криму подекуди 19 – 22 градуси.
- У п'ятницю, 29 березня, вночі 5 – 11, вдень 11 – 16. У центральних та південних областях 17 – 23 градуси тепла.