Дощ чи ясне небо: якою буде погода в Україні на Великдень
Джерело:Meteoprog.com
Вже наступного тижня християни східного обряду святкуватимуть Великдень. А поки в будинках частини українців триває підготовка, синоптики спрогнозували, яку ж погоду чекати 5 травня.
Багатьох українців цікавить, чи очікувати на безхмарне небо на Великдень чи, можливо, варто витягнути парасольки. Синоптик Ігор Кібальчич детально розповів, яка ж погода буде в Україні 5 травня.
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Прогноз погоди на Великдень
В деяких областях України у неділю, 5 травня, прогнозують опади. Зокрема, у центральних, південних та східних областях очікуються короткочасні дощі, окремі грози.
Однак у північних та західних регіонах без істотних опадів. За прогнозом синоптика, вітер буде північної чверті, 7 – 12 метрів на секунду.
Також синоптик розповів, якою буде температура повітря на Великдень.
Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів тепла, у північних областях місцями заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі від 0 до 3 градусів морозу; вдень від 13 до 18 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 22 градусів тепла,
– спрогнозував Ігор Кібальчич.
Яку погоду очікувати в травні
- За розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується що середня за місяць температура повітря у травні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму у західних, південних та південно-східних областях України.
- Тим часом на решті території нашої держави – у межах норми.
- В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух розповіла, що малоймовірно, що квітень виявиться теплішим за травень.
- Вона зазначила, що середня температура травня на значній території України в межах 15 – 18 градусів. А початку квітня цього року середня за добу температура повітря сягала 18 і навіть 20 градусів тепла.