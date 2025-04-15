Чи буде тепло на Великдень: якої погоди чекати 20 квітня

Цієї неділі християни західного та східного обряду відзначатимуть Великдень. А поки в оселях українців тривають приготування, синоптики спрогнозували, якою буде погода 20 квітня.

Так, чи буде тепло на Великдень і чи можливі дощі, – повідомляє 24 Канал на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на Великдень

За прогнозом Кібальчича, на Великдень погода в Україні буде теплою. У більшості областей жодні опади поки не очікуються.

Лише вдень місцями у Криму та на крайньому Заході можливі невеликі короткочасні дощі й окремі грози.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Донбасі та у Приазов'ї вдень подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі +7 – +12 градусів, а вдень може пригріти аж до +19 – +25 градусів.

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Погода на тиждень