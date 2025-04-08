Якою буде погода на Великдень 2025

Уже наступного тижня, 20 квітня, християни і західного, і східного обряду відзначатимуть Великдень. Минулого року на Пасху було тепло. Подекуди навіть до +25 градусів.

Якою ж може бути погода на Великдень цього року, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на Великдень

Наталія Птуха наголосила, поки синоптики не прогнозують. Зараз усі сконцентровані на похолоданні.

Додала, реально до 20 числа навіть тенденцій ще немає. Втім, потепління у великодній тиждень все ж можливе.

"Сподіваємося, що якраз-таки після 14 квітня вже буде якась певна перебудова. І тоді температура хоча б трошки вже підвищиться. Будемо розраховувати на це, але, звичайно, завжди моніторити й уточнювати", – підкреслила представниця Укргідрометцентру.

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До речі, очікується, що на Вербну неділю в Україні буде холодно. Синоптики прогнозували, що холодна погода буде утримуватися практично весь тиждень, включно з 13 квітня.

