Якою буде погода на Великдень: де йтимуть дощі та грози, чи можливе похолодання

Цієї неділі християни західного та східного обряду відзначатимуть Великдень. Синоптики спрогнозували, якою буде погода 20 квітня.

Так, чи буде тепло на Великдень, у яких областях пройдуть дощі та грози, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на Великдень

Жителям Житомирської та західних областей перед виходом з дому варто взяти з собою парасольку. На Великдень синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами.

До речі, опади також очікуються у Криму. Тим часом на решті території дощів не буде. Вітер в Україні переважно південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.

Похолодання не очікується. Вночі +6 – +12, а вдень пригріє до +19 – +25 градусів. На узбережжі морів +14 – +20 градусів.

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Погода на Великдень / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Уже вчетверте Україна відзначатиме Великдень в умовах повномасштабної війни. Багато з нас проведуть цей світлий день у рідному домі з близькими людьми. Усе завдяки нашим захисникам і захисницям, які вже понад 11 років боронять Батьківщину від російських загарбників. І роблять це незалежно від погоди чи дати!



Завжди пам'ятайте про Героїв – тих, хто не за святковим столом, а в окопі бореться за наше майбутнє, тих, хто перебуває в російському полоні, і тих, хто віддав найцінніше – свої життя за нашу свободу і незалежність.



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