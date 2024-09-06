Чи можливий перший сніг вже у вересні

Цього року зима в Україні була доволі теплою. Температурні рекорди фіксували й на весні та влітку. Осінь також почала з тепла.

Та чи можливий у вересні перший сніг, в інтев'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Дізнайтеся більше Погода на місяць: чи будуть у вересні спека й затяжні зливи, і чи можливі заморозки та сніг

Сніг у вересні

Синоптикиня зауважила, що згідно з аналізом, протягом попередніх років у другій і третій декаді вересня відмічалися заморозки в повітрі. У Карпатах і подекуди в Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях — навіть у першій декаді вересня.

Сніг фіксували тільки на високогір'ї Карпат. Поки що не очікуємо. У першій декаді вересня заморозків 100% не буде,

— підкреслила Діана Кривобок.

Експертка додала, що початок вересня у нас буде дуже теплий. Попередньо, десь приблизно з середини місяця може бути певне зниження температури.

До речі, таких затяжних хвиль тепла, як у липні, вже не буде.