Коли в Україні настане метеорологічна весна

Погода продовжує дивувати аномальним теплом. У січні тепло, як буває у березні: подекуди аж до +12 градусів. Сильних морозів цієї зими ще не було.

Коли ж настане метеорологічна весна й чи можливо, що навесні буде компенсація за тепло взимку, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на весну в Україні

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що метеорологічна весна в Україні настане тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно кілька днів поспіль буде вищою за 0 градусів із тенденцією до подальшого підвищення.

Також відповіла, чи можлива навесні компенсація за це аномальне тепло взимку, – прохолодніша погода з морозами та снігопадами

Стверджувати зараз, що саме так воно і буде, ми не можемо. Однак виключати такий сценарій також не варто. Звичайно, можуть бути якісь прояви прохолодної погоди навесні. У принципі, час від часу ми це і спостерігаємо. Але казати, що так буде в цьому році, поки що не можемо,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, наразі січень – і це те, про що ми можемо говорити. Температурні показники вищі за кліматичну норму, а по опадах навпаки – нижче за норму. Тобто досить сухо, як для січня.

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До речі, раніше сніговий покрив утворювався на початку зимового сезону й тримався в багатьох регіонах. Руйнування відбувалося вже ближче до весни. Десь міг підтавати чи додаватися. Було таке поняття, як сталий сніговий покрив, його утворення на початку та руйнування наприкінці.

"Зараз же таке поняття не є актуальним. Сніговий покрив або не утворюється, або може повністю зруйнуватися і тривалий час його немає, потім десь знову на кілька днів може випасти. Тому у нас ось такі дуже непередбачувані процеси", – наголосила представниця Укргідрометцентру.