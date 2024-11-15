Значний мороз чи потепління: якою буде погода на вихідних

Цього тижня у більшості областей України йде мокрий сніг. Температура знизилася. У Карпатах уже навіть зафіксували -9 градусів.

Чи посиляться морози на вихідних, або ж навпаки – знову буде потепління, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Погода на вихідні 16 – 17 листопада

Синоптикиня зазначила, у найближчій перспективі сильні морози ще не очікуються. Навіть -10 градусів не буде.

Репетиція зими в деяких областях 13 – 15 листопада. А потім знову все-таки тепла повітряна маса і прояснення до нас надійдуть, і ще порадує сонечко", – наголосила Наталія Птуха.

Експертка розповіла, що на вихідних в Україні очікується підвищення температури.

+3 – +9 градусів, навіть до +10 очікуємо, що принаймні на вихідні буде у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години. Це в суботу і неділю,

– сказала Наталія Птуха.

Водночас наголосила, понад +15 градусів уже не очікується. Хіба що на Півдні 16 – 18 листопада ще може бути до +13. До речі, наступний тиждень буде дещо теплішим за цей.

"На вихідні та принаймні в першій половині наступного тижня температурні показники будуть вищими, ніж зараз", – підкреслила синоптикиня.

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