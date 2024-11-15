Значний мороз чи потепління: якою буде погода на вихідних
Цього тижня у більшості областей України йде мокрий сніг. Температура знизилася. У Карпатах уже навіть зафіксували -9 градусів.
Чи посиляться морози на вихідних, або ж навпаки – знову буде потепління, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Погода на вихідні 16 – 17 листопада
Синоптикиня зазначила, у найближчій перспективі сильні морози ще не очікуються. Навіть -10 градусів не буде.
Репетиція зими в деяких областях 13 – 15 листопада. А потім знову все-таки тепла повітряна маса і прояснення до нас надійдуть, і ще порадує сонечко", – наголосила Наталія Птуха.
Експертка розповіла, що на вихідних в Україні очікується підвищення температури.
+3 – +9 градусів, навіть до +10 очікуємо, що принаймні на вихідні буде у більшості регіонів України. Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години. Це в суботу і неділю,
– сказала Наталія Птуха.
Водночас наголосила, понад +15 градусів уже не очікується. Хіба що на Півдні 16 – 18 листопада ще може бути до +13. До речі, наступний тиждень буде дещо теплішим за цей.
"На вихідні та принаймні в першій половині наступного тижня температурні показники будуть вищими, ніж зараз", – підкреслила синоптикиня.
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Прогноз на зиму в Україні
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, очікується, що зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 2 градуси.
- До речі, в Україні спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури. Так, за останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса порівняно з 1970 – 1980.
- Експертка зазначила, дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року. Водночас Віра Балабух наголосила, різкі зниження температури й затоки арктичного холоду також можливі.
- До речі, найнижча температура повітря взимку спостерігається на Сході та високогір'ї Карпат. Ймовірно, цей рік не буде винятком.
- "Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря", – зазначила Віра Балабух.