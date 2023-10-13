Пройдуть помірні дощі: у яких областях литиме на вихідних

На цих вихідних в Україні переважатиме тепла погода. Втім, приготуйте свої парасольки. Частину областей накриють помірні дощі.

Де і коли саме будуть опади, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал. Зауважимо, що наразі в Україні триває бабине літо.

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Частину України накриють дощі

Ігор Кібальчич зазначив, що суботу по всій Україні, окрім Півдня, спостерігатиметься мінлива хмарність. До речі, без опадів.

Втім, уже в неділю, 15 жовтня, литиме на Заході, Півночі й подекуди у центральних областях.

У неділя, 15 жовтня, у західних областях очікується невеликий дощ, вдень помірні опади. У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть помірні дощі. У центральних областях переважно без опадів, лише ввечері місцями почнеться невеликий дощ,

– спрогнозував Кібальчич.

Тож лише на Півдні в неділю очікується малохмарна погода, без опадів. До речі, в Укргідрометцентрі зазначили, що 16 жовтня дощі пройдуть на більшій частині території України. Зауважимо, що згідно з даними на картах, мине без грози.

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Орієнтовний прогноз погоди на 16 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Бабине літо в Україні