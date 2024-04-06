Литиме майже по всій Україні: де будуть дощі та прогримлять грози на вихідних

Перші вихідні квітня в Україні будуть дощовими. Опади очікуються в більшості областей.

Так, пройдуть дощі, а подекуди й грози. Де саме чекати опадів, передає 24 Канал.

До речі Синоптик сказав, чи буде ще сильне похолодання у квітні

На вихідних будуть дощі та грози

Синоптики зазначали, що вночі суботи без опадів. Однак, вдень усе зміниться.

В Україні, крім південно-східної частини, у неділю в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Зверніть увагу Квітень буде аномально теплим, але є нюанс: синоптик сказав, чого чекати

Прогноз погоди на 6 квітня / Скриншот з Укргдірометцентру

Додали, що вже в понеділок знову без опадів. У найближчі три доби вітер буде переважно південно-східний і західний, 3 – 10 метрів на секунду.

Вночі в Україні 3 – 9 тепла, однак, 6 квітня у східних і Сумській областях лише 0 – 5 градусів. Вдень 13 – 19. Ба більше, 6 квітня на Півдні, 7 квітня на Закарпатті, 8 квітня в Україні 17 – 22 градуси.

Тим часом на високогір'ї Карпат вночі 0 – 6 тепла, вдень тільки 5 – 12 градусів.