Яка буде погода на Водохреще: чи чекати сильних морозів і снігопаду 6 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Україна перейшла на новоюліанський календар. Тож Водохреще тепер відзначатимемо не 19, а 6 січня. Синоптики спрогнозували, яка ж буде погода в цей день.
В яких областях очікуються помірні опади та яка буде температура на Водохреще, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.
До речі Уже незабаром: коли й у яких областях будуть хуртовини та снігопади
Прогноз погоди на Водохреще
Синоптики зазначили, що 6 січня в Україні буде переважно без опадів. Тільки на Півночі очікується невеликий сніг, а на Прикарпатті – дощ.
Температура у північній частині протягом доби 2 – 8 градусів морозу, на решті території вночі 0 – 5 морозу, вдень 1 – 8 тепла,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що раніше у коментарі NV заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру розповіла, що 6 – 8 січня у Києві та області знову повернуться морози. Окрім того, у неділю та понеділок можливі значні снігопади.
Зверніть увагу Насувається лютий холод: де та коли вдарить мороз до 20 градусів
Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян
Яка буде погода у найближчі три доби
- Синоптики зазначили, що 5 січня у більшості областей України буде невеликий дощ та мокрий сніг. До речі, вдень на Сході помірні опади. Температура упродовж доби 0 – 5 тепла. Однак, на Півдні традиційно вище. Зокрема, вдень пригріє до 7 – 12 градусів тепла.
- Уже на 7 січня в Україні прогнозують ускладнення погоди. Окрім північної частини, очікується сніг, у південних, місцями центральних та східних областях значні опади. Зокрема, дощ та сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
- Окрім того, температура значно знизиться. На Півночі упродовж доби 9 – 14 градусів морозу, на півночі Чернігівщини й Сумщини 15 – 20 морозу.
- На решті території вночі та вдень 3 – 8 градусів морозу, на Закарпатті та Півдні країни 0 – 8 тепла.