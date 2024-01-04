Яка буде погода на Водохреще: чи чекати сильних морозів і снігопаду 6 січня

Україна перейшла на новоюліанський календар. Тож Водохреще тепер відзначатимемо не 19, а 6 січня. Синоптики спрогнозували, яка ж буде погода в цей день.

В яких областях очікуються помірні опади та яка буде температура на Водохреще, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

До речі Уже незабаром: коли й у яких областях будуть хуртовини та снігопади

Прогноз погоди на Водохреще

Синоптики зазначили, що 6 січня в Україні буде переважно без опадів. Тільки на Півночі очікується невеликий сніг, а на Прикарпатті – дощ.

Температура у північній частині протягом доби 2 – 8 градусів морозу, на решті території вночі 0 – 5 морозу, вдень 1 – 8 тепла,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що раніше у коментарі NV заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру розповіла, що 6 – 8 січня у Києві та області знову повернуться морози. Окрім того, у неділю та понеділок можливі значні снігопади.

Зверніть увагу Насувається лютий холод: де та коли вдарить мороз до 20 градусів

Орієнтовний прогноз погоди в Україні на 6 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

Яка буде погода у найближчі три доби