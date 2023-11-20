У ISW проаналізували вплив погоди на перебіг бойових дій

Через зміну погоди на більш осінню та дощову бойові дії сповільнились. Водночас навряд чи це зупинить російські чи українські атаки, вважають у Інституті вивчення війни.

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні нашої держави. Водночас погіршення погодних умов впливає на інтенсивність бойових дій.

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Запеклі бої тривають

Російські війська атакують поблизу Авдіївки, але українські сили зберігають ініціативу на Півдні України. Російський мілблогер сказав, що заявляти про перемоги росіян передчасно, адже це може створити помилкові уявлення про ситуацію на полі бою.

Інший російський мілблогер зазначив, що погана погода заважає використанню бронетехніки в західній Запорізькій області, але українські війська все ще атакують російські позиції піхотними підрозділами.

Міністерство оборони Великобританії оцінило, що жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу на Куп’янському та Авдіївському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області, де тривають найбільш інтенсивні бої,

– мовиться у зведенні аналітиків.

У Міністерстві оборони Великої Британії також вважають, що перспектив для серйозних змін на лінії фронту стає менше, оскільки погода змінюється на зимову. Українські військові очікують, що Росія почне третю хвилю штурму Авдіївки.

Погодні умови взимку, ймовірно, сприятимуть поновленню активних бойових дій, але й дощова погода навряд чи зупинить українські чи російські атаки.

Росіяни готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою