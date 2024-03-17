Де буде значне похолодання, дощ, помірний сніг: прогноз погоди на 18 березня

Погода у понеділок, 18 березня, буде хмарною та в частині областей доволі-таки прохолодною. Без снігу й морозу не обійдеться.

Чого чекати у перший день тижня, в яких областях знову пройдуть опади, де буде помірний сніг, передає 24 Канал.

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Яка буде погода в понеділок

У понеділок буде хмарно. На Заході очікується невеликий мокрий сніг. Як вночі, так і вдень буде прохолодно. Зокрема, від 2 тепла до 3 морозу та 0 – 5 тепла відповідно.

У Карпатах помірний сніг. Температура вночі 1 –6 морозу, вдень близько 0,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

На решті території України пройде дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом. вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2 – 7 тепла.

Тим часом у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7 – 12 градусів тепла.

До речі, на дорогах західних областей подекуди ожеледиця. У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер в Україні північно-західний, на Лівобережжі південний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 18 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Якою буде температура у великих містах