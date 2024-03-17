Де буде значне похолодання, дощ, помірний сніг: прогноз погоди на 18 березня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у понеділок, 18 березня, буде хмарною та в частині областей доволі-таки прохолодною. Без снігу й морозу не обійдеться.
Чого чекати у перший день тижня, в яких областях знову пройдуть опади, де буде помірний сніг, передає 24 Канал.
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Яка буде погода в понеділок
У понеділок буде хмарно. На Заході очікується невеликий мокрий сніг. Як вночі, так і вдень буде прохолодно. Зокрема, від 2 тепла до 3 морозу та 0 – 5 тепла відповідно.
У Карпатах помірний сніг. Температура вночі 1 –6 морозу, вдень близько 0,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
На решті території України пройде дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом. вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2 – 7 тепла.
Тим часом у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7 – 12 градусів тепла.
До речі, на дорогах західних областей подекуди ожеледиця. У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер в Україні північно-західний, на Лівобережжі південний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Якою буде температура у великих містах
- Київ – +3...+5
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +2...+4
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – +2...+4
- Житомир – +2...+4
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +8...+10
- Миколаїв – +9...+11
- Херсон – +8...+10
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +6...+8
- Суми – +8...+10
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +9...+11
- Запоріжжя – +9...+11
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +10...+12
- Харків – +8...+10