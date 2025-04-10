Мокрий сніг і сильні заморозки уночі: яка погода буде 11 квітня
- 11 квітня в Україні прогнозується мокрий сніг та дощ, з температурою вдень від 3 до 5 градусів тепла.
- Вночі очікуються заморозки від 0 до 5 градусів.
У п'ятницю, 11 квітня, майже по всій Україні йтиме мокрий сніг та дощ. А хмари своєю чергою не дозволять весняному сонечку кинути промені на обличчя українців.
Зима посеред квітня продовжує брати реванш. Опади і низькі температури захопили Україну зненацька, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка погода буде завтра
Середня температура повітря в Україні вдень коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Уночі стовпчик термометра показуватиме 1 – 3 градуси морозу. На Сході буде трохи тепліше, ніж в інших областях. Там денна температура становитиме 4 – 11 градусів тепла.
Завтра слід очікувати мокрий сніг та дощ по всій Україні. Істотних опадів не прогнозують для Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Житомирщини та Вінниччини.
Зверніть увагу! 11 квітня вночі в Україні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Також о другiй половинi доби 11 квiтня та впродовж 12 квiтня, у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi) очікується підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 метра.
Яка температура у великих містах
- Київ +3...+5;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +4...+6;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +4...+6;
- Хмельницький +2...+4;
- Луцьк +2...+4;
- Рівне +2...+4;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +3...+5;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +3...+5;
- Суми +4...+6;
- Полтава +4...+6;
- Дніпро +4...+6;
- Запоріжжя +4...+6;
- Донецьк +8...+10;
- Луганськ +9...+11;
- Харків +5...+7.