Мокрий сніг і сильні заморозки уночі: яка погода буде 11 квітня

У п'ятницю, 11 квітня, майже по всій Україні йтиме мокрий сніг та дощ. А хмари своєю чергою не дозволять весняному сонечку кинути промені на обличчя українців.

Зима посеред квітня продовжує брати реванш. Опади і низькі температури захопили Україну зненацька, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка погода буде завтра

Середня температура повітря в Україні вдень коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. Уночі стовпчик термометра показуватиме 1 – 3 градуси морозу. На Сході буде трохи тепліше, ніж в інших областях. Там денна температура становитиме 4 – 11 градусів тепла.

Завтра слід очікувати мокрий сніг та дощ по всій Україні. Істотних опадів не прогнозують для Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Житомирщини та Вінниччини.

Зверніть увагу! 11 квітня вночі в Україні заморозки в повітрі 0 – 5 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). Також о другiй половинi доби 11 квiтня та впродовж 12 квiтня, у зв'язку з очiкуваними значними опадами, на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська областi) очікується підвищення рівнів води на 0,3 – 1,0 метра.

Яка температура у великих містах

Київ +3...+5;

Ужгород +3...+5;

Львів +4...+6;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +2...+4;

Рівне +2...+4;

Житомир +3...+5;

Вінниця +2...+4;

Одеса +3...+5;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +3...+5;

Суми +4...+6;

Полтава +4...+6;

Дніпро +4...+6;

Запоріжжя +4...+6;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +9...+11;

Харків +5...+7.

Прогноз погоди на 11 квітня 2025 року / Фото Укргідрометцентр