Температура повітря різко впаде: яку погоду очікувати 9 лютого
- У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується зниження температури з морозами вночі 13 – 18 градусів та вдень 7 – 12 градусів.
- У західних, південних та східних областях пройде невеликий сніг, на дорогах очікується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
У понеділок, 9 лютого, в Україну поступово повертаються сильні морози. Перші дні нового тижня знову вирізнятимуться низькими температурами повітря, особливо вночі.
Холодне повітря з півночі поступово витіснить теплі маси, і як наслідок температура впаде на кілька градусів.
Дивіться також Погодні "гойдалки" зі снігом та дощем: якою буде погода в Україні на вихідних
Яка погода буде в понеділок?
В Укргідрометцентрі прогнозують на понеділок, 9 лютого, хмарну погоду з проясненнями.
У більшості західних, південних та східних областях пройде невеликий сніг, на решті території опадів не буде.
По Україні спостерігатиметься зниження температури. Вночі середній показник становитием 13 – 18, а вдень – 7 – 12 градусів морозу.
На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі обіцяють 9 – 14 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів морозу. На Закарпатті вночі стовпчик термометра показуватиме близько нуля, а вдень коливатиметься від одного до 6 градусів тепла.
Зверніть увагу! 9 лютого в Україні на дорогах – ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Яка температура повітря в обласних центрах?
Київ -10…-8;
Ужгород +3..+5;
Львів -8…-6;
Івано-Франківськ -6…-4;
Тернопіль -10…-8;
Чернівці -6…-4;
Хмельницький -10…-8;
Луцьк -9…-7;
Рівне -9…-7;
Житомир -10…-8;
Вінниця -10…-8;
Одеса -5…-3;
Миколаїв -6…-4;
Херсон -5…-3;
Сімферополь -5…-3;
Кропивницький -11…-9;
Черкаси -10…-8;
Чернігів -12…-10;
Суми -12…-10;
Полтава -10…-8;
Дніпро -10…-8;
Запоріжжя -7…-5;
Донецьк -11…-9;
Луганськ -13…-11;
Харків -12…-10
Яка погода буде в Україні 9 лютого / Фото Укргідрометцентр
Яку погоду очікувати у найближчі дні?
- З 9 по 10 лютого в Україні передбачається припинення опадів та зниження температури на 5 – 10 градусів.
- До кінця лютого можливе підвищення температури, у південних та південно-західних областях температура може бути вищою за норму.
- Синоптик прогнозує, що перед початком весни в Україні очікується похолодання з морозами до 24 градусів. Але вже з 11 лютого на погоду впливатиме тепла Атлантика, що підвищить температурний фон на 4 – 8 градусів.