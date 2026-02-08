Укр Рус
24 Канал Новини України Температура різко впаде: яку погоду очікувати 9 лютого
8 лютого, 15:30
Температура повітря різко впаде: яку погоду очікувати 9 лютого

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У понеділок, 9 лютого, в Україні очікується зниження температури з морозами вночі 13 – 18 градусів та вдень 7 – 12 градусів.
  • У західних, південних та східних областях пройде невеликий сніг, на дорогах очікується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

У понеділок, 9 лютого, в Україну поступово повертаються сильні морози. Перші дні нового тижня знову вирізнятимуться низькими температурами повітря, особливо вночі.

Холодне повітря з півночі поступово витіснить теплі маси, і як наслідок температура впаде на кілька градусів.

Яка погода буде в понеділок?

В Укргідрометцентрі прогнозують на понеділок, 9 лютого, хмарну погоду з проясненнями.

У більшості західних, південних та східних областях пройде невеликий сніг, на решті території опадів не буде.

По Україні спостерігатиметься зниження температури. Вночі середній показник становитием 13 – 18, а вдень – 7 – 12 градусів морозу. 

На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі обіцяють 9 – 14 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів морозу. На Закарпатті вночі стовпчик термометра показуватиме близько нуля, а вдень коливатиметься від одного до 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! 9 лютого в Україні на дорогах – ожеледиця. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Яка температура повітря в обласних центрах?

  • Київ -10…-8;

  • Ужгород +3..+5;

  • Львів -8…-6;

  • Івано-Франківськ -6…-4;

  • Тернопіль -10…-8;

  • Чернівці -6…-4;

  • Хмельницький -10…-8;

  • Луцьк -9…-7;

  • Рівне -9…-7;

  • Житомир -10…-8;

  • Вінниця -10…-8;

  • Одеса  -5…-3;

  • Миколаїв  -6…-4;

  • Херсон  -5…-3;

  • Сімферополь -5…-3;

  • Кропивницький -11…-9;

  • Черкаси -10…-8;

  • Чернігів  -12…-10;

  • Суми -12…-10;

  • Полтава -10…-8;

  • Дніпро -10…-8;

  • Запоріжжя -7…-5;

  • Донецьк -11…-9;

  • Луганськ -13…-11;

  • Харків -12…-10

Яка погода буде в Україні 9 лютого / Фото Укргідрометцентр

Яку погоду очікувати у найближчі дні?