В Україні знову потепліє та вийде сонце: прогноз погоди на 21 жовтня

В Україні в п'ятницю, 21 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Також у деяких регіонах України трішки потепліє.

Лише вночі у східних та південно-східних областях України очікується дощ. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями може бути туман.

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У східних та Запорізькій областях місцями можливі пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень температура в середньому складатиме 7 – 12 градусів тепла.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 21 жовтня в Україні трішки потепліє. У західних областях та на півдні максимальна температура повітря становитиме +10+14 градусів, на решті території буде +8+12 градусів.

У п'ятницю в більшості областей опадів не буде, навіть визиратиме сонце – антициклон,

– інформує Діденко.

У Києві 21 жовтня не буде ані дощу, ані снігу. За словами Наталки Діденко, день буде з мінливим сонцем, а вітер послабне.

Прогноз погоди у містах України на 21 жовтня

Ужгород – -2+13

Львів – 0+13

Івано-Франківськ – 0+11

Тернопіль – 0+11

Чернівці – 0+12

Хмельницький – +0+11

Луцьк – 0+11

Рівне – 0+10

Житомир – 0+10

Вінниця – 0+9

Одеса – +4+12

Миколаїв – +4+12

Херсон – +5+12

Сімферополь – +6+17

Кропивницький – +2+10

Черкаси – +2+10

Чернігів – 0+8

Суми – +1+8

Полтава – +2+9

Дніпро – +4+10

Запоріжжя – +4+10

Донецьк – +4+9

Луганськ – +4+9

Харків – +4+8

Київ – +1+10



Погода в Україні на 21 жовтня / Карта Укргідрометцентру